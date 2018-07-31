الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

رام الله - دنيا الوطنوصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الإثنين، إلى مدينة (نيوم) شمال غرب المملكة، طلبًا لـ"الراحة والاستجمام".وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أوردت الوكالة خبرًا مقتضبًا حول الزيارة، جاء فيه: "وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى (نيوم) حيث سيقضي، بعض الوقت للراحة والاستجمام".وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق العام الماضي في نفس المدينة مشروع (نيوم) الاستثماري؛ ليكون أول منطقة خاصة تشمل أراض من الأردن ومصر، ضمن (رؤية 2030) الاقتصادية.