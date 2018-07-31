شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر حزيران

الإحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر حزيران
رام الله - دنيا الوطن
ارتفاع أسعار المنتج  خلال شهر حزيران 2018
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.69% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة مع شهر أيار 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام 104.66 خلال شهر حزيران 2018 مقارنة ﺒ 103.94 خلال شهر أيار 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.80%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 105.21 خلال شهر حزيران 2018 مقارنة ﺒ 104.38 خلال شهر أيار 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100). 

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.26%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 99.77 خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بـ 100.03 خلال شهر أيار 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية 
سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 3.36%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 16.34%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بنسبة 47.94%، وأسعار زراعة الحمضيات بنسبة 26.98%،  وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 3.66%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 4.96%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بمقدار 0.95%، وذلك بسبب انخفاض أسعار تربية الدواجن بمقدار 3.63%.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر حزيران 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.80%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.30%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 1.47%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 1.45%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 1.22%، وأسعار صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بمقدار 0.91%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 0.48%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة المشروبات بنسبة 2.25%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 1.61%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 1.17%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.61%.

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