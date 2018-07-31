شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يُدين هدم إسرائيل لمركز للمرأة وروضة أطفال بجبل البابا

الاتحاد الأوروبي يُدين هدم إسرائيل لمركز للمرأة وروضة أطفال بجبل البابا
رام الله - دنيا الوطن
عَبَّرَت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، عن قلقها العميق لقيام "السلطات الإسرائيلية" بتفكيك ومصادرة مركز للمرأة، كان أقيم بدعم من جهات مانحة، وروضة أطفال، تخدم تجمعاً بدوياً ولاجئين في جبل البابا، الواقع في منطقة (ج) في ضواحي مدينة القدس.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي، ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم، الثلاثاء، إسرائيل إلى إعادة بناء مركز المرأة وروضة الأطفال في نفس الموقع.

وشدد على أنه استناداً إلى موقفه المعروف بهذا الشأن، فإنه يُكَرِر معارضته الشديدة لِسياسة إسرائيل الاستيطانية والإجراءات المُتَّخَذة ضمن هذا السياق، بما في ذلك الهَدم والمُصادرة والإخلاء والترحيل القسري، حيث تُهدد هذه الإجراءات مجتمعة حل الدولتين.

ودعا الاتحاد الأوروبي، السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم البيوت والممتلكات الفلسطينية، بناء على واجباتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني، وإلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراض للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور.

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