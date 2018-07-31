نقيب درزي يدعو إلى وقف الخدمة الإلزامية للدروز في الجيش الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال النقيب الإسرائيلي أمير جمال، خلال رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كتبها في منشور عبر موقع (فيسبوك)، أعلن فيها أنه قرر عدم مواصلة خدمته الدائمة في الجيش، ويدعو قادة الطائفة الدرزية إلى وقف التجنيد الإجباري للدروز.وفي وقت لاحق، تمت إزالة المنشور من (فيسبوك).وكتب النقيب: "هذا الصباح، عندما قمت للذهاب إلى القاعدة، سألت نفسي لماذا يجب علي أن أخدم دولة إسرائيل، الدولة التي خدمتها أنا وشقيقي وأبي بإخلاص، ومن خلال تأدية الرسالة ومحبة الوطن، وماذا تلقينا في النهاية؟ أن نصبح مواطنين من الدرجة الثانية.. هل أواصل خدمة الدولة؟ لا أريد الاستمرار، وأنا متأكد من أن مئات آخرين سيتوقفون عن الخدمة، ويتركون الجيش بعد قراركم يا نتنياهو، وقرار حكومتك".وأضاف: "وبعد الكثير من الأفكار التي ملأت رأسي، قررت التخلي عن الخدمة، وعدم مواصلة خدمة الدولة، الدولة التي تقوم فيها حكومة تأخذ ولا تعطي"." بالإضافة إلى ذلك، كتب جمال: "أطلب من جميع رفاقي الذين يعارضون قانون القومية، أن يشاركوا اقتراحي مع قادة الطائفة، ووقف قانون التجنيد الإجباري لأفراد الطائفة الدرزية".وقال مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: إنه تم استدعاء الضابط إلى اجتماع مع قائده، مضيفاً: "الجنود والضباط وأبناء الأقليات في الجيش النظامي والخدمة الدائمة والاحتياط، كانوا ويشكلون جزءاً أساسياً من الجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة وفي الروتين.وتابع: الجيش الإسرائيلي هو جيش دولة، ويتم التأكيد على وحدة صفوف الجيش في جميع أنواع الأنشطة، بغض النظر عن الدين أو الجنس.. التعبير عن موقف سياسي غير مصادق عليه وفقاً للأوامر العسكرية، وتم استدعاء الضابط لمحادثة مع قائده".