شؤون فلسطينية

الحلو: الرئيس عباس صادق على قانون التقاعد لصالح الموظفين

الحلو: الرئيس عباس صادق على قانون التقاعد لصالح الموظفين
هيئة التقاعد
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة التقاعد، ماجد الحلو، أن الرئيس محمود عباس، صادق على تعديلات على قانون التقاعد من منطلق حرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة الموظف الفلسطيني عبر هذا القانون.

 وقال الحلو في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "إن القانون يشمل توضيحات مهمة، وينطبق على كل موظف فلسطيني، ويتعامل مع كافة الفئات بشكل متساوٍ، ويعيد حقوق من تعطلت حقوقهم، مضيفاً أن سيادته أكد على سرعة إنجاز ونشر القرار وتطبيقه الفوري لما فيه خدمة لمصلحة المواطنين.

واعتبر الحلو هذا القرار بمثابة إعادة حقوق مبدئية لسن الخدمة الفعلية، لمن يصل سن الستين، موضحاً أن أي موظف لديه خدمة قبل الأول من أيلول/ سبتمبر للعام 2006 ينطبق عليه احكام القانون، الذي كان يخضع له سابقاً، والذي دفع عنه اشتراكاته بعدالة، وبعد هذا التاريج يصبح يخضع لأحكام قانون التقاعد العام، مبيناً أن أي موظف كان لديه خدمة قبل هذا التاريخ يعامل بمعادلة مستقلة، ويأخذ حقه الكامل وفقاً لما كان يدفع ويخضع.

ولفت الحلو إلى أن سقف التقاعد كان مفتوحاً في التقاعد العام، أي أنه ليس لديه حد أدنى وأعلى، فمن وقع تحت الحد الأدنى 6% سيتعرض للظلم، مبيناً أنه تم تحديد نسبة 30% كحد أدنى، مضيفاً أن سقف الحد الأعلى لم يكن مسموحاً أن يبقى مفتوحاً مما يزيد من أعباء الهيئة المادية، وبالتالي تم اعتماد نسبة 80% كحد أعلى، معتبراً ذلك تمييز فلسطيني بامتياز، ومما سيحقق الأمان للموظف.

وأشار الحلو إلى أبرز ميزات القانون، والذي شدد عليه الرئيس، خاصة ما يتعلق بالفئة التي تصاب بالعجز الصحي والوفاة، موضحاً أن ما كان سارياً في القانون الأصل، فإن العجز الصحي ليس لديه حد أدنى، وبالتالي نجح القانون في الوصول إلى نسبة 30% كحد أدنى لكل موظف يصاب بعجز صحي أو الوفاة مهما بلغت أعوام خدمته، وبالتالي هذا القانون منصف لهذه الفئة، لافتاً إلى أنه سيتم إعادة تسوية حقوق هذه الفئة بشكل رجعي، أي منذ تاريخ الأول من أيلول/ سبتمبر للعام 2006.

وفيما يتعلق في من خدم بالقطاع العسكري، ومن ثم انتقل للعمل في الوظيفة المدنية، قال الحلو: "هذه المسالة كانت ذي إشكالية كبرى في هيئة التقاعد، موضحاً أن القانون كان يمنع جمع المدد ما بين عسكري ومدني أو مابين مكان أو آخر، وبالتالي هذا القرار بقانون اليوم، أصبح متاحاً، وتجمع كل المدد السابقة التي خدمت في فلسطين مدفوعة الاشتراكات، ولم يأخذ الموظف ما استحق عنها من مكافات في ذلك الوقت، وإن أخذ يستطيع إرجاعها وتعتمد له سنوات خدمة فعلية، وبالتالي كل موظف له خدمات متنوعة، أصبحت في سلة تقاعد واحدة، مما يحقق العدالة والانصاف للموظفين.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يُدين هدم إسرائيل لمركز للمرأة وروضة أطفال بجبل البابا

الاتحاد الأوروبي يُدين هدم إسرائيل لمركز للمرأة وروضة أطفال بجبل البابا

لجنة كسر الحصار: المتضامنون على سفينة (العودة) تعرضوا للضرب من قبل بحرية الاحتلال

لجنة كسر الحصار: المتضامنون على سفينة (العودة) تعرضوا للضرب من قبل بحرية الاحتلال

&#34;كلاكيت آخر مرة&#34;: أخبار المُصالحة لم تعد تستهوي الغزيين.. و&#34;الكوميديا السوداء&#34; ملاذهم الأخير

"كلاكيت آخر مرة": أخبار المُصالحة لم تعد تستهوي الغزيين.. و"الكوميديا السوداء" ملاذهم الأخير

دعوات للتواجد بالخان الأحمر أثناء انعقاد محكمة الاحتلال للنظر بهدم القرية غداً

دعوات للتواجد بالخان الأحمر أثناء انعقاد محكمة الاحتلال للنظر بهدم القرية غداً

ملادينوف يتوصل لتفاهمات مع البنك الدولي لزيادة دعم الفلسطينيين إلى 90 مليون دولار

ملادينوف يتوصل لتفاهمات مع البنك الدولي لزيادة دعم الفلسطينيين إلى 90 مليون دولار

محيسن: توقعات بانعقاد المجلس المركزي منتصف آب المقبل

محيسن: توقعات بانعقاد المجلس المركزي منتصف آب المقبل

(أطباء بلا حدود): رصاص إسرائيل يحوّل عظام مصابي مسيرة العودة إلى رماد

(أطباء بلا حدود): رصاص إسرائيل يحوّل عظام مصابي مسيرة العودة إلى رماد

السعودية للإدارة الأمريكية: لا نستطيع الآن فعل ما كان بإمكاننا تقديمه قبل القدس

السعودية للإدارة الأمريكية: لا نستطيع الآن فعل ما كان بإمكاننا تقديمه قبل القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

لجنة كسر الحصار: المتضامنون على سفينة (العودة) تعرضوا للضرب من قبل بحرية الاحتلال

لجنة كسر الحصار: المتضامنون على سفينة (العودة) تعرضوا للضرب من قبل بحرية الاحتلال

دعوات للتواجد بالخان الأحمر أثناء انعقاد محكمة الاحتلال للنظر بهدم القرية غداً

دعوات للتواجد بالخان الأحمر أثناء انعقاد محكمة الاحتلال للنظر بهدم القرية غداً

قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطناً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطناً بالضفة الغربية

الثلاثاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

الثلاثاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

شاهد: تسرب خطير لمادة الأمونيا في ميناء حيفا وإخلاء المكان

شاهد: تسرب خطير لمادة الأمونيا في ميناء حيفا وإخلاء المكان

مقتل شاب إثر شجار عائلي في العيزرية

مقتل شاب إثر شجار عائلي في العيزرية

إصابات بحوادث سير في جنين

إصابات بحوادث سير في جنين

اختتام فعاليات مهرجان فلسطين الدولي للعام 2018 في لبنان وغزة

اختتام فعاليات مهرجان فلسطين الدولي للعام 2018 في لبنان وغزة

منوعات

صور: بعد غياب.. هيفاء وهبي تعيد مجدها بإطلالة مثيرة

صور: بعد غياب.. هيفاء وهبي تعيد مجدها بإطلالة مثيرة

تحدي &#34;كيكي&#34; يجتاح صفوف مجندات إسرائيل.. واستعراض &#34;السلاح&#34; جزء منه

تحدي "كيكي" يجتاح صفوف مجندات إسرائيل.. واستعراض "السلاح" جزء منه

لأول مرة .. كيم كارداشيان بملابس محتشمة.. والسبب؟

لأول مرة .. كيم كارداشيان بملابس محتشمة.. والسبب؟

فيديو: الأمن الأردني يؤكد أنه سيقبض على &#34;زين كرزون&#34; بسبب رقصة&#34;كيكي&#34;

فيديو: الأمن الأردني يؤكد أنه سيقبض على "زين كرزون" بسبب رقصة"كيكي"

صور: سما المصري تتهم غادة عبدالرازق بالـ&#34;القذارة&#34; وعدم الاعتناء بنظافة إبطها

صور: سما المصري تتهم غادة عبدالرازق بالـ"القذارة" وعدم الاعتناء بنظافة إبطها

صورة: سمية الخشاب بالحجاب.. فهل قررت الاعتزال؟

صورة: سمية الخشاب بالحجاب.. فهل قررت الاعتزال؟

إباحية تائبة تكشف المستور..هذا ما يُحاك &#34;ضد الإسلام&#34; وأجبروني على هذا الفعل المُشين

إباحية تائبة تكشف المستور..هذا ما يُحاك "ضد الإسلام" وأجبروني على هذا الفعل المُشين

الفنان الأردني محمد الزواهرة في ذمة الله

الفنان الأردني محمد الزواهرة في ذمة الله

&#34;على المكشوف&#34;.. صورة دينا في أحضان عمرو دياب تحسم الجدل

"على المكشوف".. صورة دينا في أحضان عمرو دياب تحسم الجدل

انتقادات لأمل علم الدين بسبب ارتدائها &#34;هوت شورت&#34; على غير العادة

انتقادات لأمل علم الدين بسبب ارتدائها "هوت شورت" على غير العادة

عربي

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل الحدود مع الجولان

الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل الحدود مع الجولان

تحرير جنود مصريين كانوا محتجزين رهائن في ليبيا

تحرير جنود مصريين كانوا محتجزين رهائن في ليبيا