عربي

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي
رام الله - دنيا الوطن
ما يزال المتمردون الحوثيون يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار "لديها خصائص مماثلة" للأسلحة المصنعة في إيران، وفق ما أكده تقرير للأمم المتحدة الاثنين.

وفي هذا التقرير السري، المقدّم إلى مجلس الأمن، حسبما أوردته وكالة (فرانس برس) التي اطلعت عليه، تقول لجنة خبراء إنها "تواصل الاعتقاد" بأن صواريخ باليستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015، بحسب ما جاء على موقع (العربية).

وجاء في التقرير الذي يقع في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون، وتم تحليلها في الآونة الأخيرة، بما في ذلك صواريخ  وطائرات بلا طيار: "تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تُصنع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وخلال جولاته الأخيرة في السعودية، تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ، وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى تموز/ يوليو 2018.

وأضاف التقرير: "يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ باليستية وطائرات بلا طيار من أجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية".

وبحسب لجنة الخبراء، فإن من "المحتمل جداً" أن تكون الصواريخ صُنعت خارج اليمن، وشُحِنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها.

وفي رسالة وجهتها إلى الخبراء، قالت إيران إنّ هذه الصواريخ هي عبارة عن نسخة مُطوّرة محلّيًا من صواريخ "سكود" وإنها كانت جزءاً من الترسانة اليمنية قبل اندلاع النزاع في اليمن.

وتسعى لجنة الخبراء أيضاً إلى تأكيد معلومات مفادها أن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود، في وقت تؤكد طهران أنها لا تدعم أبداً المتمردين مالياً.

وأودت الحرب في اليمن بحياة نحو 10 آلاف شخص خلال 3 سنوات، وتسببت بـ "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" مع وجود ملايين الأشخاص على شفا المجاعة، حسب الأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل الحدود مع الجولان

الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل الحدود مع الجولان

تحرير جنود مصريين كانوا محتجزين رهائن في ليبيا

تحرير جنود مصريين كانوا محتجزين رهائن في ليبيا

استنفار للجيشين اللبناني والإسرائيلي عند &#34;الخط الأزرق&#34;

استنفار للجيشين اللبناني والإسرائيلي عند "الخط الأزرق"

فيديو: مواطن عراقي: طفح بنا الكيل وأريد أن أصبح هندياً

فيديو: مواطن عراقي: طفح بنا الكيل وأريد أن أصبح هندياً

هروب منى المذبوح التي &#34;شتمت&#34; المصريين من السجن.. وتستفزهم بهذا &#34;الفيديو&#34;

هروب منى المذبوح التي "شتمت" المصريين من السجن.. وتستفزهم بهذا "الفيديو"

العفو عن 1204 سجناء بمناسبة عيد العرش في المغرب

العفو عن 1204 سجناء بمناسبة عيد العرش في المغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر حزيران

الإحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر حزيران

الاتحاد الأوروبي يُدين هدم إسرائيل لمركز للمرأة وروضة أطفال بجبل البابا

الاتحاد الأوروبي يُدين هدم إسرائيل لمركز للمرأة وروضة أطفال بجبل البابا

لجنة كسر الحصار: المتضامنون على سفينة (العودة) تعرضوا للضرب من قبل بحرية الاحتلال

لجنة كسر الحصار: المتضامنون على سفينة (العودة) تعرضوا للضرب من قبل بحرية الاحتلال

دعوات للتواجد بالخان الأحمر أثناء انعقاد محكمة الاحتلال للنظر بهدم القرية غداً

دعوات للتواجد بالخان الأحمر أثناء انعقاد محكمة الاحتلال للنظر بهدم القرية غداً

قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطناً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطناً بالضفة الغربية

الثلاثاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

الثلاثاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

شاهد: تسرب خطير لمادة الأمونيا في ميناء حيفا وإخلاء المكان

شاهد: تسرب خطير لمادة الأمونيا في ميناء حيفا وإخلاء المكان

مقتل شاب إثر شجار عائلي في العيزرية

مقتل شاب إثر شجار عائلي في العيزرية

منوعات

صور: بعد غياب.. هيفاء وهبي تعيد مجدها بإطلالة مثيرة

صور: بعد غياب.. هيفاء وهبي تعيد مجدها بإطلالة مثيرة

تحدي &#34;كيكي&#34; يجتاح صفوف مجندات إسرائيل.. واستعراض &#34;السلاح&#34; جزء منه

تحدي "كيكي" يجتاح صفوف مجندات إسرائيل.. واستعراض "السلاح" جزء منه

لأول مرة .. كيم كارداشيان بملابس محتشمة.. والسبب؟

لأول مرة .. كيم كارداشيان بملابس محتشمة.. والسبب؟

فيديو: الأمن الأردني يؤكد أنه سيقبض على &#34;زين كرزون&#34; بسبب رقصة&#34;كيكي&#34;

فيديو: الأمن الأردني يؤكد أنه سيقبض على "زين كرزون" بسبب رقصة"كيكي"

صور: سما المصري تتهم غادة عبدالرازق بالـ&#34;القذارة&#34; وعدم الاعتناء بنظافة إبطها

صور: سما المصري تتهم غادة عبدالرازق بالـ"القذارة" وعدم الاعتناء بنظافة إبطها

صورة: سمية الخشاب بالحجاب.. فهل قررت الاعتزال؟

صورة: سمية الخشاب بالحجاب.. فهل قررت الاعتزال؟

إباحية تائبة تكشف المستور..هذا ما يُحاك &#34;ضد الإسلام&#34; وأجبروني على هذا الفعل المُشين

إباحية تائبة تكشف المستور..هذا ما يُحاك "ضد الإسلام" وأجبروني على هذا الفعل المُشين

الفنان الأردني محمد الزواهرة في ذمة الله

الفنان الأردني محمد الزواهرة في ذمة الله

&#34;على المكشوف&#34;.. صورة دينا في أحضان عمرو دياب تحسم الجدل

"على المكشوف".. صورة دينا في أحضان عمرو دياب تحسم الجدل

انتقادات لأمل علم الدين بسبب ارتدائها &#34;هوت شورت&#34; على غير العادة

انتقادات لأمل علم الدين بسبب ارتدائها "هوت شورت" على غير العادة

عربي

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل الحدود مع الجولان

الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل الحدود مع الجولان