دعوات للتواجد بالخان الأحمر أثناء انعقاد محكمة الاحتلال للنظر بهدم القرية غداً

رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس مجلس قروي (الخان الأحمر) عيد أبو داهوك، أبناء شعبنا كافة والقناصل الأوروبيين والمتضامنين إلى التواجد في القرية بالتزامن مع جلسة محكمة الاحتلال، التي ستُعقد غداً للنظر في قرار هدم القرية وتهجير سكانها.





وقال أبو داهوك لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الثلاثاء، إن فريقاً من المحامين، وبتنسيق ومتابعة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يتابع هذه القضية، ويملكون الأوراق القانونية منذ العهد العثماني، والتي تثبت ملكية الفلسطينيين لهذه الأرض.





وأشار رئيس مجلس قروي (الخان الأحمر) إلى أن المجلس بدأ بمناقشة عدد من المشاريع الحيوية لخدمة أهالي القرية منها الكهرباء بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، ومشاريع أخرى مع وزارات الصحة والتعليم والزراعة.