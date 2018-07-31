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صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر إعلامية لبنانية، أن الشرطة العسكرية، أوقفت ضابطاً برتبة رائد للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل، وتورطه وآخرين في قضايا فساد تضرُّ بالأمن الوطني.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية أمس الاثنين: "إن مخابرات الجيش تمكنت من اكتشاف تورّط ضابط في فرع الأمن العسكري في الجيش، يُدعى (أ. د) في ملفات فساد، وينشط إلى جانبه عسكريون ومدنيون، وتبين أنه يقبض مبالغ مالية مقابل حذف أسماء المطلوبين من النشرة الجرمية، كذلك يسهم في تشكيل عسكريين وضباطاً تبعاً للطلب أيضاً.

وحسب الصحيفة، المقربة من أوساط حزب الله، فإن الضابط المُشتبه فيه، استُدعي في بداية الأمر إلى التحقيق في مركز خدمته، لكنه تُرك وأُبقي قيد المراقبة المشددة. 

وبعد فترة من المراقبة وجمع المعلومات بشأن نشاطه غير القانوني، طُلبَ من الشرطة العسكرية توقيفه قبل ثلاثة أسابيع، حيث جرى التحقيق معه، وتم نقله إلى سجن الريحانية، حيث يقبع اليوم"، بحسب ما جاء على موقع (يورونيوز).

وذكرت الصحيفة، أنه في سياق التحقيقات، تم استدعاء خمسة مشتبه بهم، بينهم سيدة، وبيّنت التحقيقات وجود شبكة، يُعتقد أن بعض أعضائها كان له علاقة بملفات فساد داخل المؤسسة العسكرية، مضيفة أنه "جرى إخلاء سبيل ثلاثة موقوفين من عائلة واحدة، فيما أُبقي على الضابط الموقوف وموقوف مدني يُدعى (ش. ذ) وسيدة يتكتم المحققون على كامل هويتها".

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