ملادينوف يتوصل لتفاهمات مع البنك الدولي لزيادة دعم الفلسطينيين إلى 90 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنتوصل مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف إلى تفاهمات، مع البنك الدولي على زيادة دعمه للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة إلى 90 مليون دولار، مقارنة بـ 55 مليون دولار في العام الماضي.إلى ذلك، وصف ملادينوف، محادثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، حول فرص التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، بأنها (إيجابية).وكان أيضًا، قال خلال استعراض قدمه لمجلس الأمن حول مهمته، في الأسبوع الماضي، إن الشهر الماضي شهد أشد تصعيد في المواجهات منذ صيف عام 2014، وأن وفد الأمم المتحدة إلى المنطقة، يكرس جهوداً كبيرة لتهدئة الأوضاع، وفي الوقت نفسه تحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة إعمار البنية التحتية للمياه والكهرباء والصحة في غزة، وتوفير إمكانيات العمل.وكان ملادينوف، قد التقى مع ممثلي حماس في غزة، وقبل ذلك عقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومع وزير التعليم نفتالي بينت.