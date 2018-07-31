شؤون فلسطينية

محيسن: توقعات بانعقاد المجلس المركزي منتصف آب المقبل

محيسن: توقعات بانعقاد المجلس المركزي منتصف آب المقبل
عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن
رام الله - دنيا الوطن
توقع عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن، أن تعقد جلسة المجلس المركزي، منتصف آب/ أغسطس المقبل، أو ربما ستؤجل لما بعد عيد الأضحى المبارك، وستتخذ قرارات مهمة بمستوى الأحداث التي تمر بها قضيتنا.

وقال محيسن لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الثلاثاء، إن اللجنة التي تتابع قرارات المجلس الوطني، انبثق عنها عدة لجان، وأنهت أعمالها كافة، ومنها لجنة غزة، التي أنجزت ورقة تم تسليمها للأشقاء في مصر، وهي بمثابة الموقف الفلسطيني الأساس لإنهاء الانقسام.

وأضاف محيسن، أن هناك ورقة أخرى جاهزة بشأن العلاقة مع إسرائيل، ناهيك عن ورقة تتعلق بالقدس.

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