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إيران تَردُّ على عرض ترامب: هذه شروطنا للتفاوض معكم

إيران تَردُّ على عرض ترامب: هذه شروطنا للتفاوض معكم
رام الله - دنيا الوطن
اشترط حميد أبو طالبي، نائب رئيس الإدارة الرئاسية في إيران، عودة أمريكا للالتزام بالاتفاق النووي مع بلاده، واحترام دولة إيران، قبل بدء أي محادثات بين طهران وواشنطن.

وكتب أبو طالبي على حسابه في (تويتر): "يجب على أولئك الذين يؤمنون بالحوار كطريقة لحل النزاعات في المجتمعات المتحضرة، أن يفعلوا الأشياء التالية أيضًا: احترام دولة إيران العظيمة، والحد من الأعمال العسكرية العدائية، والعودة إلى الاتفاق النووي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "إن العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (الصفقة النووية) هي شرط لا غنى عنه للحوار، يجب أن يتم إبرام الاتفاق النووي".

يأتي ذلك، رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الاثنين، أنه لا مانع لديه من إجراء لقاء مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ولكن دون شروط مسبقة، وأضاف، أن الرغبة يجب أن تأتي من إيران أيضاً.

وكان ترامب قد أعلن في 8 أيار/ مايو الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وأمر باستئناف جميع العقوبات ضدها، وكذلك فرض عقوبات ضد الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران.

أعضاء "السداسية" الآخرون، عارضوا خطوة الولايات المتحدة هذه، وأبلغ الشركاء الأوروبيون واشنطن، أنهم ينوون الاستمرار في الالتزام بشروط الصفقة النووية مع إيران.

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