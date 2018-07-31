وفد حركة فتح يُسلّم رئيس جهاز المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة

سلم وفد حركة حركة (فتح)، الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، موقف القيادة الفلسطينية بشأن الأفكار المصرية الخاصة بملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام.





جاء ذلك خلال اجتماع مطول عقده وفد الحركة أمس الاثنين، مع عباس كامل، وعدد من مساعديه، بمقر جهاز المخابرات المصرية بالعاصمة القاهرة.





رام الله - دنيا الوطنكما قدم الوفد شرحاً وافياً حول رؤية القيادة الفلسطينية، وتمسكها بالموقف الذي اتخذ في 21/10/2017 لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وضم الوفد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وعضوي اللجنة المركزية روحي فتوح، والوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وبحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.