قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطناً بالضفة الغربية





وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات الاعتقالات التي تشنها بحق المواطنين الفلسطيني بشكل يومي في مناطق الضفة الغربية، والتي تأتي عبر مداهمات وتفتيش للمنازل.













رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم، الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 17 موطناً فلسطينياً، وتم تحويلهم إلى التحقيق، بحسب ما أكده المتحدث باسم جيش الاحتلال.