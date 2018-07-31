قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطناً بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم، الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 17 موطناً فلسطينياً، وتم تحويلهم إلى التحقيق، بحسب ما أكده المتحدث باسم جيش الاحتلال.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم، الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 17 موطناً فلسطينياً، وتم تحويلهم إلى التحقيق، بحسب ما أكده المتحدث باسم جيش الاحتلال.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات الاعتقالات التي تشنها بحق المواطنين الفلسطيني بشكل يومي في مناطق الضفة الغربية، والتي تأتي عبر مداهمات وتفتيش للمنازل.
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