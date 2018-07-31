شؤون فلسطينية

الثلاثاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

الثلاثاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا تغير يذكر على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم، الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، تكون الأجواء صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/08/01:  يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لأدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا،ً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/08/02: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 2- 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيف متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/08/03: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 28-20 26-20 بيت لحم 29-19 28-20 26-20
رام الله والبيرة 27-18 26-19 24-19 طولكرم 31-23 30-24 29-24
نابلس 31-20 30-21 28-21 قلقيلية 31-23 30-24 29-24
جنين 33-22 32-23 30-23 سلفيت 29-19 28-20 26-20
طوباس 33-22 32-23 30-23 روابي 30-19 29-20 27-20
الخليل 28-18 27-19 25-19 غزه 30-24 29-25 28-25
أريحا 39-26 38-27 37-27 خانيونس 30-24 29-25 28-25
الأغوار الشمالية 37-24 36-25 35-25 رفح 31-23 30-24 29-24

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