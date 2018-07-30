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تحرير جنود مصريين كانوا محتجزين رهائن في ليبيا

تحرير جنود مصريين كانوا محتجزين رهائن في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
اعلن مسؤولون امنيون في السودان ومصر، اليوم الاثنين، انه تم تحرير خمسة جنود مصريين كانوا محتجزين رهائن في ليبيا، وذلك اثر عملية مشتركة بين الاستخبارات العسكرية السودانية، وجهاز الامن والمخابرات العامة المصرية .

واكد ضابط في جهاز الامن والمخابرات السوداني ان الجنود الخمسة خطفوا بينما كانوا عند الحدود المصرية الليبية واقتيدوا الى جنوب ليبيا، في حين اكد الجيش المصري انهم كانوا في عداد دورية فقد اثرها.

وقال العميد محمد حامد من جهاز الامن السوداني في تصريح صحافي أدلى به في مطار الخرطوم ان "مجموعة من المتفلتين خطفت الجنود المصريين الخمسة عند الحدود المصرية الليبية، وتم احتجازهم في جنوب ليبيا".

واضاف العميد حامد ان "عملية التحرير تمت بالتنسيق بين جهاز الامن والمخابرات والاستخبارات العسكرية السودانية، والمخابرات العامة المصرية".

ولم يعلن العميد السوداني تاريخ خطف الجنود الخمسة مكتفيا بالقول ان عملية اطلاق سراحهم "استغرقت اياما عدة".

من جهته، اعلن المتحدث باسم الجيش المصري تامر رفاعي لوكالة (فرانس برس)، ان "القوات المسلحة المصرية تشكر القوات المسلحة السودانية على تعاونها في إعادة الدورية المفقودة".

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