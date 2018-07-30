شاهد: تسرب خطير لمادة الأمونيا في ميناء حيفا واخلاء المكان

وقع الليلة، تسرب لمادة الامونيا الخطيرة في ميناء حيفا.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن "طواقم خاصة لمعالجة المواد الخطرة تتواجد في المكان".





وأضافت "اتضح ان تسرب الامونيا جاء من خزان في باطن سفينة، وباشرت الطواقم العمل لوقف تسرب المادة وقياس الكميات التي تسربت وتأثيرها في المكان. ولم يبلغ عن اصابات".





وأشارت إلى أنه تم اخلاء المتواجدين في السفينة والمتواجدين في محيطها.





وتستخدم الطواقم معدات خاصة في المكان، بعد ان اتضح وجود مقاييس متوسطة من غاز الامونيا في الهواء".





















رام الله - دنيا الوطن