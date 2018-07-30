مقتل شاب آثر شجار عائلي في العيزرية

رام الله - دنيا الوطنقتل مواطن (20 عاما) وأصيب والده بإصابات متوسطة الليلة، في شجار عائلي وقع في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية توجهت لبلدة العيزرية للسيطرة على المشاركين في الشجار بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".