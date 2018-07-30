دولي

إسرائيل تفتح مكتبا لملحقها العسكري في مقر حلف "الناتو" ببروكسل

إسرائيل تفتح مكتبا لملحقها العسكري في مقر حلف "الناتو" ببروكسل
رام الله - دنيا الوطن
دشنت إسرائيل مكتبا للملحق العسكري في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، علما بأن هذا الملحق كان يعمل حتى الان في هولندا.

واكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية ان هذه الخطوة تدل على أهمية العلاقة بين إسرائيل والحلف، حسبما ذكرت اليوم الاثنين هيئة البث الإسرائيلي.

يشار الى ان الملحق العسكري مسؤول عن العلاقات مع جيوش كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج أيضا.

وإسرائيل ليست عضوا في حلف (ناتو) غير انها تقيم علاقات مميزة مع الحلف وقد منحها الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش الاب مكانة خاصة كدولة حليفة للمنظمة عام 1989.

وفي اعقاب احداث السفينة التركية مرمرة عام 2010 استخدمت تركيا الدولة العضو في الحلف حق النقض (الفيتو) على مشاركة الجيش الاسرائيلي في تمارين الحلف، ثم عدلت انقرة عن موقفها في اعقاب الاتفاق الذي توصلت اليه مع اسرائيل حول تعويض عائلات القتلى جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي السفينة .

وفي عام 2016 اعلن الحلف استعداده لتوقيع ميثاق مع اسرائيل وفتح مكتب لها في مقر (الناتو) في بروكسل.

وفي العام ذاته قدم سفير اسرائيل للاتحاد الاوروبي اهرون لشنو ياعار اوراق اعتماده للحلف. كما وقع (الناتو) واسرائيل اتفاق تعاون يتيح لشركات اسرائيلية التنافس في عطاءات يطرحها (الناتو).

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