الأناضول: حماس متمسكة بالورقة المصرية ولن تقبل أي تعديلات عليها





رام الله - دنيا الوطنقالت" وكالة الأناضول التركية" نقلاً عن مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الاثنين، إن حركته متمسكة بالورقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، كما هي، ولن تقبل "أي محاولة لتغييرها أو إفراغها من مضمونها".وبحسب المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "الأناضول"، فإن الحركة "حصلت على ضمانات مصرية بعدم تغيير بنود الورقة".وأضاف المصدر أن وفد الحركة، الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم، سيؤكد على "موقف الحركة من ملف المصالحة، ومن الورقة المصرية".وذكر أن "حماس تثمّن الجهود المصرية لتحقيق المصالحة، ومحاولة التوصل إلى حلول مع الأطراف الفاعلة (لم يوضحها) بشأن كسر الحصار عن قطاع غزة سيما الجهود التي بذلها وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وفريقه مع الأطراف المختلفة".وكشف المصدر عن "عدة اتصالات جرت، في الآونة الأخيرة، بين رئيس الحركة إسماعيل هنية، والوزير عباس كامل".وبيّن أن "حماس تعتبر المصالحة الفلسطينية الضامن الأساسي لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية".وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت "حماس"، إن وفداً برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، يصل القاهرة، تلبية للدعوة مصرية، وذلك "للتشاور حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني".