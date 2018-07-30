اختتام فعاليات مهرجان فلسطين الدولي للعام 2018 في لبنان وغزة

رام الله - دنيا الوطناختتم مركز الفن الشعبي، اليوم الاثنين، فعاليات مهرجان فلسطين الدولي في كل من مدينة صور اللبنانية وقطاع غزة.وكان قد نظم مركز الفن الشعبي المهرجان هذا العام في كل من: البيرة، ورام الله، وحيفا، وغزة، وجنين في فلسطين وفي العاصمة الأردنية عمان، وفي لبنان في كل من: مخيم البداوي، وبيروت، وصور.ولأول مرة نظمت بعض فعاليات مهرجان فلسطين الدولي" للعام 2018 في نسخته التاسعة عشرة عروضاَ لفلسطينيي الشتات في الأردن ولبنان.وقد انطلقت فعاليات مهرجان فلسطين الدولي مساء الـ17 من تموز الجاري بعرض لفرقة 47SOUL، على مدرج حديقة الاستقلال في مدينة البيرة، واستمرت الفعاليات في مدينة رام الله على مدار 6 أمسيات فنية، بمشاركة فرق عربية من تونس، ومصر، ودولية من كوريا الجنوبية، والفنانة ناي البرغوثي من فلسطين، بالإضافة إلى تخريج مدرسة الدبكة التابعة للمركز بحضور أكثر من 7000 مشاهد/ة، وقدمت فرقة الكونتينر الفلسطينية عرضا فنيا في مدينة حيفا ضمن فعاليات المهرجان.وضمن فعاليات المهرجان في مدينة جنين، نظم المركز بالشراكة مع مركز نقش للفنون الشعبية 3 أمسيات فنية، وكانت أمسية الافتتاح في جنين لفرقة نقش للفنون الشعبية، وفي اليوم التالي كانت فرقة "ولعت" من عكا، وفي الليلة الثالثة كان تخريج مدرسة الدبكة، وقد حضر الأمسيات ما يزيد عن 3000 شخص.ورفع المهرجان هذا العام شعار "70 عاماً على النكبة، 70 عاما على حلم العودة" للتأكيد على أن الفن لا يمكن عزله عن الواقع السياسي الذي يفرض نفسه على الحياة عامة، وللإشارة إلى أن المهرجان يمثل أداة تسهم في التعبير عن القضايا التي تمس الواقع الوطني في الداخل والخارج.وتجسيدا لهذا الشعار، نظم المركز فعاليات مهرجان فلسطين الدولي لأول مرة خارج فلسطين، ليعبر عن الكل الفلسطيني، ففي العاصمة الأردنية عمان وبالشراكة مع جمعية وعد الشبابية ومسرح البلد في الأردن، نظمت أمسية فنية حضرها أكثر من 1000 شخص، وافتتحت فرقة وعد للفنون الشعبية الأمسية الفنية، ومن ثم قدمت براعم فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية عرضها الفني "طلت"، وقد شهدت الأمسية تفاعلاً كبيرا من قبل الجمهور.ثم انتقلت فعاليات المهرجان إلى لبنان، حيث نظمت 3 أمسيات فنية بالشراكة مع مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية (الجنى)، وبلدية صور، وجمعية شمس واحتضن ملعب فلسطين في مخيم البداوي العرض الأول لبراعم فرقة الفنون، لتتوجه بعدها إلى العاصمة بيروت وتختم عروضها في أمسية فنية بمدينة صور.وبالتزامن مع عرض البراعم في صور اختتم مهرجان فلسطين الدولي فعالياته في قطاع غزة بأمسيتين، كانت الأولى يوم السبت الموافق 28 تموز لفرقة العنقاء للفنون حضرها أكثر من 2000 مشاهد، والأمسية الثانية كانت يوم الأحد، 29 تموز، لكل من: فرقة شمس الكرامة للثقافة والفنون، وفرقة جمعية الثقافة والفكر الحر، وفرقة صول باند، بحضور ما يزيد عن 2000 شخص.