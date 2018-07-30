الاحتلال يغلق مداخل قرية حرملة ويهدد سكانها ببيت لحم

اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، كافة المداخل المؤدية الى قرية، شرق بيت لحم، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة الى القرية التي تم اعلانها منطقة عسكرية مغلقة بشكل كامل.





وقال شهود عيان ونشطاء في القرية ان قوات الاحتلال قامت بالتزامن مع ذلك بدهم وإقتحام وتفتيش عشرات المنازل وتوزيع منشورات صادرة عن قيادة جيش الاحتلال حملت تهديدا لاهالي القرية من ما اسماه المنشور مغبة استمرار رشق الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه سيارات المستوطنين المارة في الشارع الالتفافي المقام على اراضي القرية.





وجاء في المنشور "ان المخاتير ومسؤولي القرية والوجهاء يتحملون المسؤولية من استمرار اعمال رشق الحجارة".

رام الله - دنيا الوطن