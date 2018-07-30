شؤون فلسطينية

خضوري" تحتفل بتخريج طلبتها في فرع رام الله بمشاركة وزير التربية

خضوري" تحتفل بتخريج طلبتها في فرع رام الله بمشاركة وزير التربية
رام الله - دنيا الوطن
نظّمت جامعة فلسطين التقنية- خضوري، وتحت رعاية رئيس الوزراء أ.د. رامي الحمد الله، وبمشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم ممثلاً عن رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، حفلاً لتخريج الفوج الثامن والخمسين من طالبات فرع الجامعة برام الله، والفوج الحادي عشر من طلبة الجامعة، والفوج الثاني والستين من طالبات كلية رام الله للبنات السابقة.

جاء ذلك تحت مسمى فوج "القدس"، والذي يأتي تكريماً لمكانة العاصمة الوطنية والدينية، ودعماً لصمود أهلها في ظل الحملة الشرسة التي يشنها الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة، وتأكيداً على تمسك الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

ونُظم الحفل لتخريج ما يزيد عن 170 من طالبات فرع رام الله من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم، وذلك بحضور رئيس الجامعة أ.د. مروان عورتاني، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير فرع الجامعة برام الله د. مراد عوض الله وأسرة الجامعة الأكاديمية والإدارية، ومدير عام العلاقات العامة والدولية في وزارة التربية نديم سامي، والقائم بأعمال مدير عام التعليم المهني والتقني م. وسام نخلة، ونائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة، وممثلي فصائل العمل الوطني، والمؤسسات الرسمية والأهلية، وذوي الطلبة الخريجين.

وهنأ صيدم جامعة خضوري على هذا الإنجاز، مؤكداً "اعتزازه بالوقوف في مؤسسة تعليمية كانت كلية ثم أصبحت جامعة مرموقة"، معلناً إتاحة السبل الممكنة لتعزيز عمل الجامعة وزيادة عدد التخصصات والطلبة والمنح والإنجازات بشكل عام، مؤكداً دعم ورعاية التعليم الحكومي والانتصار للطلبة المحتاجين، وتوفير التعليم العالي بأسعار في متناول الجميع؛ حتى تكون هذه الجامعة جامعة الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير "أن الشعب الفلسطيني دائماً ما يثبت للعالم أنه الأفضل بالقدر والقيمة من خلال العلم والمعرفة، فهو ينتمي لثقافة العلم"، موصياً الطلبة الذين اجتازوا الثانوية العامة بنجاح أن يصحبوا تفوقهم بالتواضع والفخر بذويهم، معبراً عن فخره بمؤسسة التربية والتعليم العالي التي تسهم بصنع الفرح في حياة الفلسطينيين، من خلال مشاركة الجامعات والطلبة الخريجين احتفالات التخريج.

بدوره، أوضح عورتاني: "أن تسمية هذا الفوج بفوج القدس يأتي استلهاماً وإجلالاً لمكانة القدس الحبيبة العاصمة الأبدية لدوله فلسطين، وتجديداً للعهد والوفاء على أن تبقى القدس في مقلة العين وفي مهجة القلب، خاصةً وهي تتعرض لهجمة مستعرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وشركائه في الإدارة الأمريكية المتصهينة".

وأكد عورتاني: "أنه ومنذ تنصيبي رئيساً للجامعة وضعت نصب عيني هدفاً واضحاً لا لبس فيه؛ وهو استكمال بناء جامعة خضوري لتغدو وبحق جامعة دوله فلسطين للعلوم والتكنولجيا، والحاضنة الوطنيه للتعليم المهني والتقني.

وبين رئيس الجامعة: "أن هذا الاحتفال يشكل علامة فارقة في مسيرة التعليم العالي الحكومي، كونه يأتي بعد عام على قرار مجلس الوزراء الرؤوي التاريخي بتوحيد منظومة التعليم العالي التقني في إطار جامعة فلسطين التقنية- خضوري، والتي غدت وبجداره؛ الحاضنة الوطنية للتعليم التقني والمهني".

وأشار عورتاني إلى أنه تم في غضون عام طرح ستة برامج دراسية جديدة ونوعيه وهي: إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الإعلام، والحوسبة التطبيقية، وأنظمة المعلومات المحاسبية، والعلوم المالية والمصرفية المحوسبة، والتربية الرياضية، بالإضافة للعمل على طرح حزمة برامج جديدة تتماشى واحتياجات السوق المحلية والإقليمية، والتي من بينها ماجستير الريادة والإبداع، وبكالوريوس الأطراف الصناعية وإدارة الأعمال واللوجستيات والتخدير والإنعاش.

وفي كلمته الترحيبية، عبر عوض الله عن سعادة أسرة فرع الجامعة برام الله بتخريج "فوج القدس" باعتباره الفوج الأول الذي يتم تخريجه في ظل "جامعة خضوري"، معتبراً ذلك محطة إنجاز جديدة تضاف إلى تاريخ هذا الصرح العلمي ككلية منذ عام 1952م وتحويلها إلى فرع للجامعة عام 2017م.

وشكر عوض الله الوزير صيدم ورئيس الجامعة عورتاني على الدعم الكبير لفرع الجامعة، قائلاً: "أصبحت بصمات هذا الدعم واضحة، من خلال تطوير البنية التحتية، وفتح باب الابتعاث واستكمال الدراسات العليا للهيئة الأكاديمية، وزيادة عدد العاملين في الفرع، واعتماد عدد من التخصصات الجديدة في مجالات البكالوريوس والدبلوم، متوجهاً في الوقت ذاته بالشكر للهيئتين الأكاديمية والإدارية لجهودهم الكبيرة في خدمة الجامعة، مباركاً للخريجات وأهاليهن، متمنياً لهن مستقبلاً زاهراً في خدمة الوطن ومؤسساته.

من جانبها، ألقت الطالبة سارة سليم؛ الأولى على فرع الجامعة برام الله كلمة باسم الخريجين، عبرت فيها عن مدى فرحتها بإنجاز هذه المرحلة التي تؤسس الانطلاقة الحقيقية نحو سوق العمل والحياة، معربةً عن فخرها وزميلاتها باعتبارهن أول فوج يتم تخريجه تحت اسم جامعة فلسطين التقنية –خضوري.

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