طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء سيكون لحافلات: "المتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلتان السادسة والسابعة"، من كشف (7/25).وأوضحت أن على المواطنين المسجلة أسماءهم في الحافلات السابقة التواجد غداً الساعة السابعة صباحاً في صالة "النجار" بخان يونس لتسهيل سفرهم.ونوهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مع ضرورة إحضار وكالة رسمية لأبناء المرفقون مع أمهاتهم، من آبائهم أو وكلائهم؛ ليتم السماح لهم بالسفر.