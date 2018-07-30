الشرطة تقبض على شخص بتهمة القتل في الخليل

رام الله - دنيا الوطنالقت الشرطة القبض على احد الاشخاص بعد ارتكابه جريمة القتل والتي راح ضحيتها مواطن يبلغ من العمر 36 عام في بلدة بيت امر قضاء الخليل .واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه وعلى اثر جريمة القتل التي وقعت قبل عدة ايام في بلدة بيت امر وراح ضحيتها مواطن يبلغ من العمر 36 عام فقد تم تشيكل فريق بحث وتحري برئاسة الرائد غسان الشعلان مدير فرع المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل .واضاف ارزيقات بانه وباجراء وعمليات البحث والتحري وجمع الادلة والمعلومات فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط اداة الجريمة .وبين ارزيقات انه تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الاصول.