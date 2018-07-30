شؤون فلسطينية

زياد أبو عمرو وميلادينوف يبحثان ملفي المصالحة وأزمة (أونروا)

زياد أبو عمرو وميلادينوف يبحثان ملفي المصالحة وأزمة (أونروا)
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو في مكتبه في رام الله اليوم الإثنين مبعوث السلام للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، وتباحث معه في ملف المصالحة الفلسطينية وملف وكالة الغوث (أونروا).

وأكد أبو عمرو، للمبعوث الأممي على أهمية توفير الشروط اللازمة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وطالب أبو عمرو بأن تقوم الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين، وموضوع موظفي (أونروا) على وجه التحديد، والعمل على توفير الدعم اللازم لها حتى تتمكن من مواصلة دورها وخاصة في مجالي الصحة والتعليم.

من جانبه، أكد ميلادينوف أن الأمم المتحدة تدعم جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتؤكد على أن معالجة قضايا قطاع غزة لابد أن تمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية، وأن المشكلة الإنسانية في القطاع نشأت نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع واستمرار الانقسام وعدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها الكاملة.

كما أكد ميلادينوف أن الأمم المتحدة  تسعى لدى العديد من الأطراف الإقليمية والدولية لحل الأزمة الراهنة التي تواجه الأونروا.

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