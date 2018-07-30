صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل الخطة المصرية للتهدئة بين إسرائيل وحماس

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الاثنين، عن بعض تفاصيل الخطة المصرية للتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وأضافت أن مصر تسعى لعقد اتفاق يشمل في مرحلته الأولى فتح معبر كرم أبو سالم، مجدداً وإزالة كافة القيود التي فرضت على حركة البضائع، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين والذي تضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه إسرائيل.









ولفتت إلى أن زيارة ملادينوف للقاهرة أمس، ولقاءه وزير الخارجية سامح شكري، فيما قالت "هآرتس" إن المحادثات كانت إيجابية لدرجة كبيرة، مؤكدةً أن "ملادينوف حاول التوصل لاتفاق ينهي الأعمال العدائية، وعودة رفات الجنود الإسرائيليين، وإقامة مشروعات إنسانية في قطاع غزة".

وأوضحت الصحيفة، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة برفقة عدد من الدول العربية، لإنهاء العنف في القطاع، مشيرةً إلى اللقاءات التي عقدها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مع ممثلي حركة حماس في قطاع غزة، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم نفتالي بينيت.وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتفاق المصري شمل في مرحلته الثانية "مفاوضات عودة رفات الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في حرب غزة 2014، مقابل تقديم المشروعات الإنسانية في قطاع غزة والممولة من قبل المجتمع الدولي".وأردفت الصحيفة الإسرائيلية، أن الجانبين ناقشا أعمال العنف الأخيرة بين إسرائيل، والفلسطينيين بقطاع غزة، والأزمة الإنسانية والاقتصادية التي لحقت بالقطاع، فضلًا عن جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس.