(أونروا): الصورة ضبابية بالنسبة للعام الدراسي الجديد في مدارس الوكالة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، سامي مشعشع، إن الصورة ضبابية بالنسبة للعام الدراسي الجديد في مدارس الوكالة.وأوضح مشعشع، لإذاعة (صوت فلسطين)، الاثين، أنه من الضروري توفير مبلغ 123 مليون دولار لدفع رواتب 22 ألف معلم ومعلمة لعام دراسي كامل وما زال العمل جار من قبل الوكالة لتوفير المبلغ بشكل كامل.ولفت مششع، إلى إفشال تخصيص صندوق الأمم المتحدة الخاص (أونروا) بشكل مقصود وسيعاد طرحه من جديد من قبل الوكالة دون المس بتاتاً بالتبرعات التطوعية التي هي اعلى بكثير من الأموال التي تخصصها ميزانية الأمم المتحدة للوكالة.