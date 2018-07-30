شعث: سنبحث مع المصريين مدى استعداد حماس الالتزام بتنفيذ اتفاقات المصالحة

وأعرب مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، نبيل شعث، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الاثنين، عن أمله بأن ينجح الوفد في مهمته المدعومة مصرياً.





وبين شعث، أن الوفد توجه إلى القاهرة ليرى إن كانت حماس مستعدة للالتزام بتنفيذ اتفاقات المصالحة والتي كان آخرها اتفاق تشرين أول/أكتوبر عام 2017 واستعادة الوحدة بأسرع وقت.

رام الله - دنيا الوطنيواصل وفد حركة فتح إلى القاهرة لقاءاته المكثفة مع المسؤولين المصريين منذ الليلة الماضية والتي ستتواصل حتى ساعة متأخرة من هذه الليلة من أجل إنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.