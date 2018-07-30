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فيديو: مواطن عراقي: طفح بنا الكيل وأريد أن أصبح هندياً

فيديو: مواطن عراقي: طفح بنا الكيل وأريد أن أصبح هندياً
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
دفعت أوضاع العراق المزرية مواطناً للاحتجاج بطريقة فريدة، فاعتمر زيا هندياً، قائلاً: "عندهم في الهند 50 إلاهاً وهم متفقون على أمور الحياة، وأما نحن فعندنا رب واحد ومختلفون على كل شيء".

وأعلن المواطن البسيط في مظاهرة في إحدى مدن الجنوب العراقي احتجاجاً على الفساد وانقطاع التيار الكهربائي وتردي الخدمات العامة: "أنا اليوم مواطن عراقي، لكني أريد الآن أن أصبح هنديا، وأكتسب الجنسية الهندية، لأنني مللت من الجنسية العراقية، هناك عندهم 50 إلاهاً، ولكنهم غير مختلفين على نواحي الحياة، ونحن عندنا رب واحد لكننا مختلفون على كل شيء، هناك يتناولون المأكولات الحارّة ويشعرون بالبرودة والانتعاش، وعندنا كل الحر من وراء انقطاع الكهرباء"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وأضاف: "عمّي أنا من اليوم إن شاء الله هندي! عمي برحمة والديك أنا ابن أخوك أو ابن أختك بس اللي يحدث في العراق ما يصير ولا يحتمل".

 


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