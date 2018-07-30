مهاجماً عدداً من الأجهزة الأمنية.. اللواء الطيراوي يوجه نداءً لأبناء فتح

وأضاف الطيراوي، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخ عنه: "إنني أتوجه لكل من له مظلمة لم يستطع ردها بالقانون، ولكل من له حق مسلوب، أو تم التعدي عليه من قبل شخص أو جهة أياً كانت، وأبدأ بنفسي حيث أنني على استعداد أن أتحمل مسؤولية أي مظلمة ضدي لأنني تحت القانون".







وتابع: "إنني أريد أن اختم حياتي مع شعبي كما علمتني حركة فتح دائماً أن نكون للشعب ومع الشعب في مواجهة أفراد تعمل لمصالحها الذاتية فقط وبناءاً على ذلك يتقدم كل من ظُلم بمظلمته مدعمة بالدلائل والبراهين والوثائق، أو بالشهود الثقاة من خلال مكتبي المفتوح لكم على الدوام، وعبر فريق قانوني لهذا الغرض، وسأعرض هذه المظلمة أولاً على الرئيس الذي لا يقبل الظلم والفساد وعلى رئيس الحكومة المعروف بنزاهته وجميع الجهات المختصة وسأقوم بمتابعتها شخصياً، سواء في القضاء أو في هيئة مكافحة الفساد او في كافة المؤسسات الرسمية والحكومية، وسأتابع هذه المظالم مع كل المسؤولين والقادة وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، توفيق الطيراوي: "إنه من موقع المسؤولية التي شرفني وكلفني بها أبناء حركتي العظيمة، أتوجه بالنداء إلى أبناء شعبنا كافة أفراداً ومؤسسات، في كل أنحاء الوطن وفي الشتات، بعدما طفح الكيل، وبلغ السيل الزبى، حيث التطاول على حقوق بعض الناس الفردية الخاصة، وحقوق بعض المؤسسات العامة والخاصة، من قبل بعض الأفراد في مواقع المسؤولية المختلفة، والتي تستغل مواقعها في حالات التعدي والتطاول، والإهانة والإذلال والنصب والاحتيال، والسيطرة بالقوة، والسرقة، والفساد الإداري والمالي والأخلاقي والاعتقال والتعذيب ظلماً".