شؤون فلسطينية

فيديو: حجاوي يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن التأمين الصحي بشركة (ترست) العالمية

فيديو: حجاوي يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن التأمين الصحي بشركة (ترست) العالمية
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
قال مدير دائرة التأمين الصحي في دائرة (ترست) العالمية للتأمين، هاشم حجاوي، إن التأمين الصحي هو أحد أنواع التأمين التي تقدمها شركة ترست العالمية للتأمين والمرخصة من هيئة سوق المال، فالتأمين الصحي هو من أهم أنواع التأمين الذي تتعامل معه الشركة لحاجة المجتمع الفلسطيني له، فبقدر ما هو تأمين فهو رسالة إنسانية ومجتمعية تقدمها الشركة للمواطن برغم من أن التأمين هو لا يعود بالربح على الشركة إلا أن من واجب الشركة صوب المواطن نقوم بتقديم هذه الخدمة على أكمل وجه.

وأضاف حجاوي، في لقاء خاص لـ "دنيا الوطن"، أن التأمين الصحي هو عبارة عن المراجعات الطبية عند الأطباء حيث تبدأ حلقة العلاج من الطبيب وتستمر إلى مختبر والأشعة بالدواء والعمليات ودخول المشفى للمراقبة والعلاج وغيرها من الحاجات الطبية التي يحتاجها المريض، والتأمين الصحي هو أنواع مختلفة يتم بناء وثيقة التأمين بشروطها، ومنافعها كما منتفعين منها حسب حاجة الجة التي تطلب التأمين، حيث هناك التأمين الفردي، والتأمين العائلي ونحن في فلسطين ننتهز سياسية التأمين العائلي فيكون التأمين للأسرة بالكامل من زوج وزوجة وأولاد تحت سقف واحد ضمن مجموعة موظفين الشركة أو المؤسسة المؤمنة، بالإضافة إلى ذلك يوجد أنواع أخرى من خدمات التأمين تقدمها الشركة كتأمين على الحياة.

ونوه حجاوي، أن قطاع التأمين لا يوجد فيه ضوابط بمعنى الكلمة ولكن يجب أن يكون هناك ضوابط مختلفة ومن جهات مختلفة مثل أولا من قبل شركة التأمين بعقود منظمة حسب الأصول وحسب حاجة المأمن، فالتأمين الصحي هو شراكة بين ثلث أطراف هم شركات التأمين، ومزودي الخدمات الطبية من أطباء وصيدليات مستشفيات ومراكز طبية، والشريك الثالث المؤسسة المتعاقدة أي كل من يحمل بطاقة تأمين صحي هو شريك، كما يجب أن يكون هناك ضوابط من قبل شركات التأمين أيضاً كتحديد الأسعار، ويجب أن يكون هناك قبل الأطباء والمراكز الطبية وصيدليات وكل مزودي الخدمات الطبية، كما يجب أن يكون هناك ضوابط على سلوك الأفراد واستعمالهم لبطاقة التأمين الصحي بالطريقة المناسبة التي تضمن عدم استنزاف التأمين.

وأشار حجاوي أنه وبشكل عام قطاع التأمين كله يواجه نوع من التحديات في السوق الفلسطيني، ولكن التأمين الصحي من أصعب التحديات لتعلق هذه الخدمة بحياة وصحة المواطن، فهناك الكثير من التحديات منها المنافسة بين الشركات، تدني الأقساط المكتتبة على الأفراد، ارتفاع سعر الأدوية والكشف الطبي وكافة الخدمات الطبية، فتكلفة العلاج عالية جداً ولا تتناسب مع الأخطار الموثقة في وثيقة التأمين ولا مع التي تدفعها المؤسسات والشركات المتعاقدة.

وذكر حجاوي أن شركة ترست العاملة للتأمين تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطن في محاولة لإيجاد حلول مهنية للتحديات التي تواجه الشركة في عملها، ومن أهم هذه الحلول هو تحويل كافة الطاقم في الشركة العامل في دائرة التأمين الصحي إلى طاقم مختص في الطب والمهن الطبية المساعدة، كما أن الشركة تعمل على بناء شبكة طبية واسعة مع أفضل الجهات الطبية في فلسطين وبتوزيع جغرافي، وتوجهنا إلى بناء نظام الكتروني محوسب باسم (Trust smart health ) يساعد على تقديم الخدمات الطبية بشكل مناسب وسريع وأمن، كما يخدم حملة بطاقات التأمين بطريقة سريعة، ويسهل على عملية تقديم العلاج، فكل الخطوات تكون على بطاقة ذكية، وبذلك لم يعد هناك حاجة للنماذج الورقية، وكل الأطباء والشبكة الطبية موصلين معنا على الانترنت، مما يضمن حصول المرضى على أفضل خدمة طبية ممكن.

وأوضح حجاوي أن الخدمة التأمين الصحي التي تقدمها شركة ترست العالمية للتأمين تتميز في الشبكة الطبية الكبيرة ذات التوزيع الجغرافي المميز، فالشبكة الطبية تغطي معظم مناطق الضفة الغربية وقطاع من خلال وصلها على الانترنت، كما تغطي المدن والقرى والأماكن البعيدة من الوطن، كذلك تتميز خدمة ترست الصحية في سرعة الأداء والرد على حاجة المواطنين ومزودي الخدمات الطبية، فالدوام رسمي على نظام الورديات على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات الطبية للمواطن، البطاقة الصحية الذكية هي بطاقة ذكية تسهل على المرضى وعلى مزودي الخدمات الطبية التعامل مع المريض.

 


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