شؤون فلسطينية

وزارة التربية تُعلن عن منح دراسية في تونس ومالطا

وزارة التربية تُعلن عن منح دراسية في تونس ومالطا
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تونس للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مختلفة.

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح الدراسية الكاملة والجزئية في الجامعة الأمريكية بمالطا؛ بمجال البكالوريوس والماجستير.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني، وذلك للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

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