الأعرج يبحث مع شبكة مدراء المدن العالمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات

استقبل وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الاثنين، وفداً من شبكة مدراء المدن العالمية برئاسة ديفيد جونزتون، وبحضور رئيس اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية موسى حديد، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، ومدير عام التنمية والاستثمار محيي الدين العارضة.





واستعرض الأعرج خلال اللقاء واقع قطاع الحكم المحلي وأبرز الانجازات التي تحققت خلال الأعوام السابقة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع، والإجراءات والعراقيل التي يحاول الاحتلال من خلالها إعاقة تحقيق تنمية محلية شاملة.





وأكد الأعرج أهمية دور اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية في مشاركة الوزارة برسم السياسات ووضع الخطط الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز أدوار البلديات والمجالس القروية وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.





وأشار الأعرج إلى ضرورة التنسيق والتواصل بين الاتحاد وشبكة مدراء المدن العالمية من أجل تعزيز تبادل التجارب والخبرات في مجال الإدارة المحلية وغيرها من الأمور الفنية والمالية والمعلوماتية.





وأعرب الأعرج عن ترحيب الوزارة بأي مشاركة فاعلة للمدن الفلسطينية في الشبكة، من أجل تحقيق أقصى درجات الاستفادة من التجارب العالمية بهذا الخصوص.





من جانبه، أشاد رئيس الشبكة بتجربة المدن الفلسطينية، وأبدى ترحبيبه بمشاركة فلسطين في أعمال الشبكة العالمية في المستقبل القريب، واستعداد الشبكة لتقديم المساعدة في المجالات ذات العلاقة بعملها.





رام الله - دنيا الوطن