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هروب منى المذبوح التي "شتمت" المصريين من السجن.. وتستفزهم بهذا "الفيديو"

هروب منى المذبوح التي "شتمت" المصريين من السجن.. وتستفزهم بهذا "الفيديو"
اللبنانية منى المذبوح
رام الله - دنيا الوطن
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل أنه يعود إلى اللبنانية منى المذبوح والتي حُكم عليها بالحبس 8 سنوات لتطاولها على الشعب المصري.

وتظهر سيدة في الفيديو وهي تؤكد أنها المذبوح وقد استطاعت الهرب من السجن والسفر من مصر، مُستفزة الشعب المصري على طريقتها الخاصة، بحسب "البوابة". 

 

فيما أكدت بعض المصادر أن الفيديو المتداول غير صحيح وأن المذبوح ما زالت داخل السجن وتقضي مُحكوميتها، وأن السيدة التي تظهر في الفيديو ليست اللبنانية منى المذبوح.

يُذكر أن منى المذبوح هي لبنانية كانت تقضي إجازة في مصر تعرضت لبعض المضايقات والمواقف العادية، إلا أنها قامت بنشر فيديو قامت من خلاله بشتم وقذف الشعب المصري بأبشع العبارات والكبمات، مما أدى إلى حبسها والحكم عليها 11 عامًا تم تخفيضهم إلى 8 أعوام.

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