الاحتفال في الجامعة الإسلامية بتخريج كوكبة جديدة من طالبات كلية التربية

احتفلت الجامعة الإسلامية بغزة في اليوم الخامس من احتفالات تخرج الفوج السابع والثلاثين "أفواج الحرية" بتخريج كوكبة جديدة من طالبات كلية التربية في تخصص المرحلة الأساسية، وأقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتور محمد سعدي العكلوك- نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء من مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة، وأعضاء من مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد سليمان أبو شقير- عميد كلية التربية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية التربية، وعدد من الموجهين والتربويين ومدراء المدارس، والخريجون، والخريجات، وذووهم.





إعداد الكوادر البشرية





وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية التربية، هنأ الدكتور العكلوك خريجات كلية التربية من تخصص المرحلة الأساسية على المرحلة المتقدمة التي وصلن إليها بعد قضاء أربع سنوات من الكد والمثابرة والاجتهاد، وعبر الدكتور العكلوك عن سعادة الجامعة الإسلامية بتخريج أفواج من الشباب المتعلمين الذين يعول عليهم بناء الوطن، مشيراً إلى حرص الجامعة على تقديم العلم النافع الذي يسهم في بناء الإنسان السوي القادر على تحمل المسئولية تجاه وطنه.





وقدر الدكتور العكلوك لأسرة كلية التربية دورها البناء وجهودها الحثيثة في مجال خدمة العلم والمعرفة في القضايا التربوية أو في إعداد الكوادر البشرية من معلمين للإسهام في رفعة العملية التعليمية في فلسطين، وأكد الدكتور العكلوك اهتمام الجامعة بالمرأة الفلسطينية من خلال تدشين مركز دراسات المرأة الذي يُعنى بتعزيز مشاركة المرأة في عملية البناء، خاصة أنها تؤسس لأسرة نموذجية يصلح بصلاح مجموعها المجتمع.





كلمة الخريجات





من جانبها، اعتبرت الخريجة مها جمعة أبو رخية –في الكلمة التي ألقتها نيابة عن خريجات كلية التربية- أن تخرجها وزميلاتها من الجامعة الإسلامية بمثابة وسام شرف يجب عليهن المحافظة عليه والعمل بالعلم النافع الذي تلقينه على أيدي أساتذة على قدر عالي من المسئولية والمهنية والخبرة، وأثنت الخريجة أبو رخية على اهتمام كلية التربية بتوفير البيئة العلمية المساندة للعملية التعليمية من توفير المراكز العلمية، والحرص على دمجهن في المؤسسات التربوية المجتمعية من خلال عملية التدريب، إلى جانب استضافة أصحاب الخبرة في المجالات التربوية للاستفادة من تجاربهم العملية والمهنية.





بروتوكول التخرج





وقد طلب الأستاذ الدكتور أبو شقير من نائب رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.





فيما يلي أسماء خريجات كلية التربية في تخصص المرحلة الأساسية:





خريجات قسم تعليم أساسي





أحلام سيد محمد التتر، أمل أكرم محمد السكافي، ابتهال محمد سليم القريناوي، إخلاص اجميعان عبد ربه أبو سبت، إخلاص سامي يوسف أبو خطاب، إسراء أنور حسن رشيد، إسراء توفيق علي اليازوري، إسراء سفيان شعبان إسليم، اسراء عمر محمود العزامي، اسراء محمود إبراهيم الطويل، إسراء هشام عطا يحيى، إسراء يعقوب عوض زيدية، أسماء سليمان مسلم أبو عريبان، أسماء عمر محمد السيد، آسيا وليد محمد صقر، اسيل دنيال سليم اسعيد، اكتمال نمر محمد برهوم، آلاء طلال محمد أبو عطيوي، الاء عيد حامد أبو لبده، ألاء مراد إسماعيل أبو طير، آلاء نافذ رشدي هنية، آلاء نبيل محمد أبو العمرين، الزهراء رمضان محمد معروف، الشريفه نور تميم حسن العقاد، الهام محمد شعبان علوان، اماني ابراهيم حسن حمدان، اماني محمود ربحي السوافيري، أماني ناصر علي جبر، أمل أسامه أحمد مطر، أمل عبد السميع عبد الله الزيناتي، أمل منير حسن التلمس، أميره سليمان حسن أبو ناصر، أميره فوزي عطا جحا، أنسام خالد فرج الودية، أنسام فرحات كامل أبو شنب، إيمان إسماعيل فؤاد حبيب، إيمان رفيق إبراهيم أبو حليمه، إيمان عبد الحي محمود المبحوح، إيمان عبد اللطيف أحمد أبو دريقه، إيمان عوض محمد الجرجاوي، ايناس محمود محمد العريني، ايه عماد إسماعيل جودة، أيه قاسم محمد زقوت، أيه محمد شحادة شحادة، باسمه عطا إبراهيم شملخ، براءه ياسين سليمان الاسطل، تاج كامل محمد مسعود، تسنيم سليمان علي ابو عبيد، حنان اياد محمد صلاح، حنين زياد أحمد المحلاوي، حنين ناصر محمد أبو وطفه، ختام أحمد عطيه أبو خوصة، ختام حسن خليل فحجان، خديجه فؤاد رزق القصاص، دعاء أسامه علي النباهين، دعاء جمال أحمد طبش، دعاء رياض حسين السلاخي، دعاء سالم إبراهيم دلول، دعاء سعيد خليل نجم، دعاء عبد الرحمن سالم النباهين، دعاء عدنان عمر الطويل، دعاء منصور عبد الله الغره، ديانا رفيق فايز البلبيسي، ديانا سامي عبد الفتاح حلاوه، دينا أحمد عليان فرحات، دينا أشرف عبد الكريم البراغيتي، دينا رياض شعبان شابط، رائده سليمان محمد ابو جزر، رانيه جاد الله أحمد ابو جامع، ربا حسين حسين وادي، ربا سعيد عبد الفتاح المجدلاوي، رزان كمال عبد الحميد الصوري، رنا فايق محمود أبو شقفه، رواء نبيل منصور ابومعمر، روان جميل محمد العلول، روان شحده عبد العزيز درويش، روان محمود فؤاد عبد الوهاب، روان هشام رزق السوافيري، زكيه حسن محمود حسونة، زينب جميل محمد عوض الله، ساره بشير عطيه أبو كرش، ساره ماهر عبد الرحمن الرملي، سحر نافذ سالم أبو مصطفى، سماح حمزة سعد الدين الشيخ، سمية فؤاد يوسف زيادة، سندس سليمان محمد جامع، سها جابر حلمي بصل، سها محمد عبد مطر، سهام خالد محمود ابو عويلي، سهر محمود جمعة اللبان، سهى محمد محمد بدر، شذا سالم ابراهيم أبو أسد، شروق عيسى حلمي السويسي، شرين سفيان محمود الغندور، شيماء فايز إبراهيم العفيفي، صفاء منير أحمد الطهراوي، عبير علي محمد ابو طه، عبير يوسف محمد الشيخ، علا خميس عبدالله أبو القمصان، علا معين عطا الله كشتر، غدير محمد إبراهيم أبو دلاخ، فاتن ماجد مصطفى النباهين، فاطمه باسم حسن العويني، فداء أحمد محمد القصاص، كرمل محمود علي بعلوشة، لما عبد الرؤوف عبد الفتاح ياغي، مادلين سهيل شحده أبو ستيته، مدلين ماهر حلمي الإفرنجي، مرام ربحي محمود حجازي، مرام عادل محمود خيرالله، مرام محمد مطاوع الخالدي، مروه عزمي كامل القطراوي، منار رجاء محمد أبو محسن، مها جمعه نصر أبو رخيه، مها جهاد مصطفى المدهون، مها راشد محمد أبو سمعان، مي علاء الدين عمر زقوت، ميساء موسى محمد أبو كميل، نائله باسل زهدي اليازجي، ناديه تيسير حسن الديري، ناهده تيسير احمد مسلم، نجلاء نعيم احمد شلدان، نجود محمود سليمان قويدر، نجوى سامي صبحي صلاح، ندى نزار عمر أبو عبد الله، ندين عبد الرحمن أحمد الرملي، نرمين نافذ محمود حسونة، نسمه اسعد داود طالب، نسمه سمير سليمان ابو طعيمه، نسمه عثمان موسى البرعي، نعمه وائل علي اسبيته، نور الهدى نافذ شحده زقوت، نور جمال محمد الهندي، نور حازم مصطفى أبو موسى، نور محمد عارف أبو رحمه، نور محمود نمر النباهين، نور مسعد خلف حبيب، نوره حسونه محمد سكر، نورهام سمير أحمد البريم، نيبال نافذ عبد الوهاب أبو العون، هبه حرب محمد رضوان، هبه حسن إبراهيم ظاهر، هبه سامي رباح فروانة، هبه مروان أحمد أبو معمر، هبه نظمي مصطفى الدحدوح، هديل خالد محمد أبو جري، هديل سلمان علي أبو شقوره، هديل نضال جبر أبو لبده، هنادي عمر محمد مسعود، ورده حسن علي أبو ندى، وفاء إبراهيم فايز فسيفس، وفاء حاتم خليل البردويل، ياسمين حسن خليل أبو وردة، ياسمين محمد فايز الزعيم.





رام الله - دنيا الوطن