الصحّة تغلق مطعماً في الظاهرية لافتقاره للشروط الصحيّة

أغلقت وزارة الصحة الفلسطينية مطعماً في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل، لافتقاره لأدنى الشروط الصحية والبيئية.





وأفادت الوزارة أنه تم إغلاق المطعم بالتعاون مع الضابطة الجمركية وإحالة الملف لنيابة الجرائم الإقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.





وقد أجرت مديرية صحة جنوب الخليل والضابطة الجمركية جولة تفقدية لعدد من المطاعم والمخابز والمحال التجارية للتأكد من شروط السلامة الغذائية والصحية فيها، حيث تم إخطار عدد منها بتصويب أوضاعها، كما تم إتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.





وتعمل وزارة الصحيّة الفلسطينية بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشأت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن للتأكد من سلامة الغذاء ومطابقته للشروط الصحية.

رام الله - دنيا الوطن