شؤون فلسطينية

صيدم يثمن قرار تونس تخصيص 210 منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين

صيدم يثمن قرار تونس تخصيص 210 منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
ثمّن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم قرار الحكومة التونسية تخصيص 210 منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين في مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير صيدم بمكتبه، اليوم، سفير تونس لدى فلسطين الحبيب بن فرح، بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، والقائم بأعمال مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، ومن السفارة التونسية صبري الأفراني.

وأطلع صيدم السفير على واقع التعليم في فلسطين والتحديات التي يواجهها هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أهمية توسيع آفاق التعاون لخدمة المسيرة التربوية، مشيداً بالشراكة التاريخية بين فلسطين وتونس الشقيقة؛ خاصةً في المجالات التربوية والثقافية.

وأكد الوزير أهمية تركيز المنح المقدمة على النوعية في التخصصات؛ بما يضمن عدم تكرارها، وبما يسهم في الحد من البطالة ودعم تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

بدوره، أبدى السفير التونسي استعداد بلاده لتقديم كل الدعم لفلسطين بمختلف المجالات وعلى رأسها التعليم العالي، مؤكداً الاستمرار بتقديم المنح الدراسية، لافتاً إلى أن هذا القرار يؤكد موقف الحكومة التونسية الراسخ لدعم القضية الفلسطينية.

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