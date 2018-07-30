من متضامني سفينة الحرية.. الاحتلال يُطلق سراح إسرائيليين ويعتقل 20 آخرين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعتقل عشرين متضامناً كانوا على متن سفينة "عودة" التضامنية مع غزة، فيما أطلق سراح متضامنين إسرائيليين بكفالة مالية بعد استجوابهم والتحقيق معهم.وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية في تصريح صحفي صدر عه اليوم الاثنين 30-7-2018 إن " محامي تحالف أسطول الحرية في دولة الاحتلال، بد اليوم بإجراءات للقاء المتضامنين الذين ما زالوا معتقلين في سجن Givon prison.في سياق متصل، تشهد عدة دول ممن لهم رعايا على متن السفن، اليوم، فعاليات تضامنية مع قطاع غزة ومع المتضامنين للمطالبة بإطلاق سراح، وللمطالبة برفع الحصار كلياً عن غزة.وكان جيش الاحتلال، اعتدى أمس على السفن في المياه الدولية وهي في طريقها إلى غزة، واعتقل المتضامنين وهم من جنسيات مختلفة وعلى المساعدات الصحية.