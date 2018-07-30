دولي

مصرع 8 أشخاص بحريق في منزل سكني في سوتشي

مصرع 8 أشخاص بحريق في منزل سكني في سوتشي
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة جراء حريق اندلع في منزل خاص في مدينة سوتشي جنوب روسيا.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية، بأن الحريق اندلع في منزل خشبي مكون من طابقين، مضيفة أن مساحته بلغت 300 متر مربع.

من جهته أفاد موقع (NR) بأن الحريق اندلع في الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين بتوقيت موسكو، مشيرا إلى أن عملية إطفائه تمت بمشاركة 62 رجل إطفاء، و19 سيارة إطفاء.


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