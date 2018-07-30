بسبب عهد التميمي.. سلطات الاحتلال ترحل إيطاليين

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلي، إن سلطات الاحتلال طردت رساميْن إيطالييْن بعد اعتقالهما السبت، في مدينة بيت لحم، أثناء رسم صورة كبيرة الأسيرة المحررة عهد التميمي.وأوضحت الصحيفة، اليوم الإثنين، أن الرساميْن "غادرا إسرائيل صباح اليوم بعد اعتقالهما لرسم صورة كبيرة للفتاة عهد التميمي على جدار الفصل في الضفة الغربية"، منوهةً أن السلطات الإسرائيلية "منعتهما من دخول إسرائيل لمدة 10 سنوات".وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل الرساميْن يوم السبت، قبل ساعات من الإفراج عن التميمي يوم أمس الأحد.وبالأمس، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الرساميْن ولكنها أمهلتهما فترة 72 ساعة لمغادرة البلاد، بعد أن ألغت التأشيرات السياحية التي بحوزتهما، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية قالت إنهما اعتقلا بتهمة "تخريب السياج الأمني".ويقوم رسامون فلسطينيون وأجانب برسم صور بمضامين سياسية، ترفض الاحتلال الإسرائيلي، على الجدار الذي أقامته إسرائيل منذ سنوات على الأراضي الفلسطينية.وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وأممية إن الجدار يضم عمليا 10% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل.