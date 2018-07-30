د.أبوعيطة يلتقي الأمانة العامة لاتحاد الكتاب في غزة









رام الله - دنيا الوطنزار نائب أمين سرّ المجلس الثوري، والقائم بأعمال وزارة الإعلام الدكتور فايز أبوعيطة، مقر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في مدينة غزة، مهنئًا الأمانة العامة بفوزها في الانتخابات التي جرت بداية الشّهر الحالي.وكان في استقبال الدكتور أبو عيطة والوفد المرافق له من وزارة الإعلام كل من الأمين العام المساعد لاتحاد الكتٌاب الروائي عبدالله تايه، والأدباء توفيق الحاج، وسليم النفار، ود.عاطف أبوحمادة، وناصر عطاالله،وشفيق التلولي،وفايق ابوشاويش، ونائب نقيب الصحفيين الدكتور تحسين الأسطل، والكاتب الدكتور أحمد الوحيدي، والزميل رزق المزعنن، ومن وفد الوزارة الدكتور عاطف سلامة، وبيان الأغا، وأسامة أبودقة.ورحب الرّوائي تايه باسم الأمين العام الأستاذ نافذ الرفاعي، وأعضاء الامانة العامة بالدكتور أبوعيطة والوفد المرافق له، معتبرًا الزّيارة بداية تعاون بين الوزارة والاتحاد، وفتحًا جديدًا للعلاقة التي من شأنها ترسيخ الثقافة الوطنية، وانتشارها بشكل يخدم القضايا الوطنية، ويدعم المثقف الفلسطيني، ويعزز دوره في المجتمع.من جهته سلط الدكتور أبوعيطة الضوءَ على أهمية الثقافة والابداع في حياة الشّعب الفلسطيني، وأنها عامل أساس في توعية الأجيال، ودور المثقف الطليعي في مراحل النضال والبناء الوطني، واستعرض المرحلة السياسية الحالية وصمود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس، الذين يواجهون الضغوط الكبيرة الممارسة عليهم من أجل تمرير الصفقات المشبوهة ومنها ما يطلق عليها صفقة القرن، وضرب أبوعيطة أمثلة عن صمود أهل القدس وانتصارهم في الخان الأحمر، وصمود شعبنا في قطاع غزة، والضّفة الغربيّة، والشتات.وأكّد أبوعيطة على فتح مجال التعاون المشترك بين الاتحاد والوزارة، والابقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين الطرفين.وفي مداخلاتهم أكّد أعضاء الأمانة العامة على أهميّة الزّيارة، وضرورة التّنسيق الدائم مع وزارة الإعلام.