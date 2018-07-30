كحلون يبدأ حملته الانتخابية بعنوان (الدفاع لك)

رام الله - دنيا الوطنبدأ وزير المالية موشي كحلون وحزبه (كولانو) خلال الأيام الأخيرة الماضية الحملة الدعائية الإنتخابية؛ استعدادا لانتخابات 2019، وذلك بالرغم من أن الإنتخابات المقبلة ستعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ولا قرار حتى الأن بتبكير الإنتخابات.ووفقا لموقع (غلوبس) الإسرائيلي، فقد ارتفت خلال الأيام الأخيرة الماضية يافطات كبيرة في أنحاء وشوارع "اسرائيل" عليها صورة وزير المالية كحلون وعبارة (كحلون، الدفاع لك) في إشارة إلى وزارة الدفاع.هذا وقد تضمنت الأوراق الأولى من غلاف صحيفة (اسرائيل اليوم) إعلانات تجمل أهم إنجازات وزير المالية كحلون خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك رفع رواتب الجنود وتخفيض أسعار الشقق السكنية.وقد تضمنت الحملة الدعائية الحالية التي بادر بها حزب كولانو نشر أكثر من 500 يافطة كبيرة بتكلفة أكثر من مليون شيقل.