عدالة الأتيرة: الحكومة وضعت عدداً من المشاريع البيئية لقطاع غزة

خاص دنيا الوطن – أحمد العشيأكدت الدكتورة عدالة الاتيرة رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية، أنه في حال استقرار الأوضاع المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، فإن هناك الكثيرة من المشاريع التي وضعتها الحكومة منذ أكثر من عام.وأوضحت الأتيرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن أي مشروع اقتصادي او تدخل اجتماعي او قضاء على الفقر إن ذلك يؤثر على البيئة، قائلة: "الموضوع ليس فقط مشاريع بنية تحتية، ولكن كل الأمور متداخلة، كما أن عدم توفر الكهرباء بشكل متواصل، فإن ذلك كله يؤثر على البيئة".وقالت: "نحن درسنا وضع البيئة في قطاع غزة، حيث أن الحكومة والمؤسسة الرسمية وضعت خطة للتطوير، ولكن في ظل عدم الاستقرار سيكون الوضع غير مستقر".وأضافت: "فلننظر الى قطاع غزة قبل الانقسام، فمن المؤكد انه لم يكن في القطاع انقطاع في الكهرباء والشوارع جيدة، ولكن الحروب التي شهدها قطاع غزة أثرت على البيئة بشكل كامل".وحول عودتها الى قطاع غزة، قالت الاتيرة: "نتمنى أن نكون كل يوم في قطاع غزة، ولكن فيما لو تمت المصالحة، وبدون أي معيقات في تنفيذنا لمهامها وصلاحياتنا حسب القانون".