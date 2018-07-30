شؤون فلسطينية

ينضم إليه وفد من الخارج.. وفد من حماس يغادر غزة متوجهاً لمصر

ينضم إليه وفد من الخارج.. وفد من حماس يغادر غزة متوجهاً لمصر
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
غادر صباح اليوم الاثنين، وفداً من حركة (حماس) قطاع غزة عبر معبر رفح البري، متوجهاً إلى القاهرة، في زيارة مفاجئة.

وقال المكتب الإعلامي لمعبر رفح البري، عبر فيسبوك، إن وفداً من حركة حماس غادر قطاع غزة صباح اليوم متوجهاً إلى العاصمة المصرية (القاهرة).

من ناحيتها، قالت مصادر خاصة لـ "دنيا الوطن"، إن من بين الأسماء التي غادرت للقاهرة عضوي المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وروحي مشتهى.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن وفد غزة من المقرر أن يلحقه وفداً من المكتب السياسي لحماس بالخارج، نافياً علمه بوجود أي لقاءات بين حركتي حماس وفتح في مصر.

يذكر أن وفداً من حركة فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، متواجد حالياً في القاهرة لتسليم جهاز المخابرات المصرية رد حركته والقيادة الفلسطينية على ورقة المصالحة الأخيرة.

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