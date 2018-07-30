الشرطة تتعامل مع جسمين مشبوهين في جنين

تعاملت الشرطة اليوم مع جسمين مشبوهين في جنين.





وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بان غرفة العمليات تلقت بلاغا من احد المواطنين في بلدة قباطية بعثوره على اجسام مشبوه في ارضه الواقعة في الحارة الغربية من البلدة .

على الفور تحركت دورية قباطية الى المكان وعملت على تامين سلامة المتواجدين وابعادهم عن المنطقة لحين وصول خبراء الهندسة حيث تبين لدى وصولهم بان الاجسام المشبوهة عبارة عن لغمين ارضيين وتشكل خطرا على المتواجدين.

واكد البيان بانه تم نقل اللغمين لمنطقة امنة والعمل على اتلافهما حسب الاصول.





وناشد البيان، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن هذه الأجسام المشبوهة بمجرد العثور عليها وعدم التعامل معها أو الاقتراب منها والاتصال مباشرة على رقم الشرطة (100) لتوجيه الطاقم الشرطي المختص بالتعامل مع هذه الأجسام أصولا.

رام الله - دنيا الوطن