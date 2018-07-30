تطعيمات حجاج القطاع.. الصحة تُرسلها مجاناً وغزة تُجبي نحو 20 ألف دولار لهذا السبب









خاص دنيا الوطنأكد أسامة النجار الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بأن وزارته أرسلت التطعيمات بشكل مجاني الى حجاج قطاع غزة.واعتبر النجار في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ما يتم الحصول عليه من رسوم للتطعيم الان في قطاع غزة والبالغ قيمتها 30 شكيل، "سرقة".بدوره، أكد الدكتور ماهر شامية مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن ما يتم تحصيله من الحجاج هو 30 شيكل كرسوم على ما يسمى البطاقة الدولية (البطاقة الصفراء) وليس رسوم التطعيم.وقال شامية في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الحاج يدفع رسوم 30 شكيل لكي يحصل على البطاقة الدولية، وبعدها يتوجه للتطعيم"، موضحاً أن الوزارة انتهت من تطعيم نصف حجاج قطاع غزة.وأشار شامية، إلى أن الوزارة بغزة لم يصلها اي قرار من الدكتور جواد عواد وزير الصحة الفلسطينية بإعفاء الحجاج من رسوم التطعيم.