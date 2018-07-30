وزارة الإعلام: ارتفاع عدد الصحافيين في سجون الاحتلال إلى 32

اعتبرت وزارة الإعلام، اعتقال الاحتلال أربعة صحفيين في رام الله، استمراراً للعدوان المفتوح على حراس الحقيقة والمؤسسات الإعلامية، ودليلاً دامغًا على استخفاف إسرائيل بالقرارات الدولية الضامنة لحرية عمل الصحفيين.





وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن اعتقال الاحتلال مدير فضائية "القدس" علاء الريماوي، ومراسلها محمد علوان، ومصورها حسني انجاص، والصحفي قتيبة حمدان، والاستيلاء على مركبتين ومعدات تصوير، يندرج في سياق المساعي الإسرائيلية لإرهاب الإعلاميين، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا.





ورأت في ارتفاع عدد الأسرى إلى 32 (بينهم 5 إعلاميات وكاتبات) رسالة عاجلة للاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة "صحفيين بلا حدود"، وكل الأطر الساهرة على حرية العمل الإعلامي إلى التحرك لإطلاق سراح الأسرى حراس الحقيقة.





وناشدت، رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي، ومندوب السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، لتطبيق قرار المجلس 2222، الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب؛ لردع الاحتلال الذي يمعن في سن تشريعات وقوانين عنصرية تلاحق الإعلاميين على غرار ما يسمى "قانون منع التصوير"، و"فيس بوك"، ويوفر الحماية للمعتدين عليهم.





وقالت الوزارة إن اعتقال الصحفيين الأربعة اليوم، وعرقلة عمل الإعلاميين خلال إطلاق الأسيرة الطفلة عهد التميمي ووالدتها أمس، واستهداف مصور تلفزيون فلسطين أول أمس في كفر قدوم، والانتهاكات الأسبوعية المستمرة بحق المشاركين في تغطية المسيرات السلمية في غزة، جرائم تستدعي التحرك الدولي لوقفها، ومحاسبة المتورطين فيها.

رام الله - دنيا الوطن