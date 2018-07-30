بحرية الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيد ببحر شمال قطاع

رام الله - دنيا الوطنأطقلت الزوارق الحربية الاسرائيلية، نيران رشاشاتها، صوب مراكب الصيد الفلسطينية في عرض بحر شمال قطاع غزة.ونفت مصادر محلية، وقوع إصابات بين الصيادين الفلسطينيين جراء اطلاق النار.وتواصل الزوارق الحربية استهدافها لمراكب الصيادين الفلسطينيين بشكل يومي في محافظات مختلفة من قطاع غزة.يشار إلى أن بحرية الاحتلال الاسرائيلي استولت امس الأحد، على سفينة عودة لكسر الحصار والتي كانت متوجهة الى قطاع غزة، واقتادتها الى ميناء اسدود.