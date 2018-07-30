مستوطنون يخطون شعارات معادية ويعطبون إطارات ثماني مركبات برام الله

رام الله - دنيا الوطنخط مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، شعارات معادية على جدران المنازل، وأعطبوا إطارات 8 مركبات في بلدة المغير شمال شرق رام الله.وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على جدران المنازل، كما اعطبوا إطارات ثماني مركبات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقال: "إن المستوطنين يهاجمون بشكل يومي المزارعين ورعاة المواشي في البلدة، ويسرقون صهاريج المياه، كما تنصب قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل البلدة باستمرار، وتمارس ضغوطات على الداخلين والخارجين اليها، خلال الفترة الأخيرة، حيث تطلب منهم احضار أشخاص تدعي أنهم مطلوبين لديها، الأمر الذي قوبل بالرفض التام من قبلهم".