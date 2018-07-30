مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال





وشهد المسجد الاقصى وباحاته يوم الجمعة الماضية، توترا شديداً بعد اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين باحات المسجد الاقصى، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، مما دفع قوات الاحتلال لإغلاق بواباته.





وعلى اثر ذلك فقد أعلن الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الاقصى الاعتصام المفتوح امام بوابات المسجد الاقصى، احتجاجا على اغلاقها، مما دقع سلطات الاحتلال لإعادة فتحها بعد ساعات.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعات من المستوطنين، باحات المسجد الاقصى المبارك منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.